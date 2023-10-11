Алиев раскритиковал Пашиняна за отказ приехать на саммит СНГ в Бишкек

Азербайджанский лидер указал, что глава правительства Армении присутствовал на саммите Евросоюза в Гранаде, но при этом отказался приехать на саммит СНГ в Бишкек.

«Премьер-министр Армении шесть часов летит в Гранаду, где обсуждает Азербайджан без Азербайджана, а 2-3 часа в Бишкек прилететь он не может, у него важные дела», - отметил Алиев.

Ранее Пашинян проинформировал президента Киргизии Садыра Жапарова, что он не приедет на саммит СНГ в Бишкеке и не примет участие в заседании Совета глав государств Содружества Независимых Государств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».