Пашинян заявил о готовности заключить с Азербайджаном соглашение о мире

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым соглашение о мире, и сожалеет, что он отказался приехать 5 октября на встречу в Гранаде. Об этом сообщает ТАСС.

Пашинян отметил, что запланированная встреча сорвалась по вине Баку, и выразил надежду, что уже готовый к подписанию документ о мире «будет подписан в подходящий момент».



«Я готов подписать этот документ. Мне жаль, что завтра у меня не будет возможности объявить о принятии столь важного решения», - сказал Пашинян.

Накануне власти Франции согласились передать Армении военную технику, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

