Алиев принес извинения Путину по поводу гибели российских миротворцев в Карабахе

Глава республики принес российскому лидеру извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Также Алиев выразил Путину соболезнования из-за произошедшего.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте», — указали в Кремле.

Также Алиев заявил, что готов оказать материальную помощь семьям погибших.

Кроме того, лидеры двух стран в телефонной беседе обсудили шаги по дальнейшей стабилизации обстановки, преодолению гуманитарных проблем в Карабахе и условились активизировать работу по переговорам в русле достигнутых ранее трехсторонних договоренностей.

Ранее автомобиль с российскими миротворцами подвергся обстрелу в Карабахе, военные возвращались с наблюдательного поста около населенного пункта Джанятаг, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Находившиеся в машине погибли. Минобороны Азербайджана выразило соболезнования в связи с ЧП и попросило проявить терпение, пока идет расследование инцидента.

