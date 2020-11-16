Алиев посетил два района Нагорного Карабаха

Глава Азербайджана Ильхам Алиев приехал в перешедшие под контроль Азербайджана Физулинский и Джебраильский районы в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Агентство написало, что в понедельник 16 ноября президент республики Ильхам Алиев вместе со своей женой Мехрибан Алиевой побывали в Физулинском и Джебраильском районах. Президент также посетил центральные города района - Физули и Джебраил.

RT со ссылкой на представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова передает, что на линии соприкосновения в Карабахе по-прежнему сохраняется перемирие, действует введенный ранее режим прекращение огня.

Заявление о перемирии в Нагорном Карабахе было подписано во вторник 10 ноября российским главой Владимиром Путиным, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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