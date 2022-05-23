Алиев положительно оценил итоги встречи с Пашиняном и Мишелем в Брюсселе

Алиев отметил, что встреча была посвящена обсуждению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросам открытия транспортных коридоров и делимитации границ.

Он также сообщил, что на трехсторонних переговорах была достигнута договоренность об открытии Зангезурского коридора, в том числе строительстве железной и автомобильной дорог.

По данным агентства, президент Турции высоко оценил положительные итоги трехсторонней встречи.

