Алиев положительно оценил итоги встречи с Пашиняном и Мишелем в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил президенту Турции Тайипу Эрдогану о положительных итогах встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Алиев отметил, что встреча была посвящена обсуждению мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также вопросам открытия транспортных коридоров и делимитации границ.

Он также сообщил, что на трехсторонних переговорах была достигнута договоренность об открытии Зангезурского коридора, в том числе строительстве железной и автомобильной дорог.

По данным агентства, президент Турции высоко оценил положительные итоги трехсторонней встречи.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияАзербайджанНагорный Карабах
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