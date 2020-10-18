Алиев: Под контроль Азербайджана перешел Худаферинский мост в Нагорном Карабахе

«Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту», - написал Алиев в Twitter.

На видео с Худаферинским мостом в Джебраильском районе над строением реет азербайджанский флаг. Мост между Азербайджаном и Ираном имеет символическое значение. Его дина – порядка 200 метров, ширина - 4,5 метра.

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.

