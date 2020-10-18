Алиев: Под контроль Азербайджана перешел Худаферинский мост в Нагорном Карабахе
По данным президента Азербайджана Ильхама Алиева азербайджанская армия взяла под контроль Худаферинский мост в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана на древнем Худаферинском мосту», - написал Алиев в Twitter.
На видео с Худаферинским мостом в Джебраильском районе над строением реет азербайджанский флаг. Мост между Азербайджаном и Ираном имеет символическое значение. Его дина – порядка 200 метров, ширина - 4,5 метра.
Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе развернулся 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже в Москве главы МИД Армении и Азербайджана договорились о перемирии с 10 октября, однако бои в зоне конфликта продолжаются.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,4 млн+15 099 / сут.
Умерли
24 187+185 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+5 377 / сут.
- В Минске силовики объяснили причину стрельбы резиновыми пулями в воздух
- СМИ: Мэр Ялты умер от коронавируса
- МВД намерено ввести запрет автомобилистам на летнюю резину зимой
- Алиев: Под контроль Азербайджана перешел Худаферинский мост в Нагорном Карабахе
- Швеция изменила отношение к ограничениям из-за коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru