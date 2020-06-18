Алиев отказался приезжать в Москву на парад Победы

«Глава государства с чувством сожаления сообщил о том, что из-за продления карантинных мер в республике не сможет присутствовать на военном параде в Москве», - говорится в заявлении пресс-службы.



В то же время Алиев напомнил, что участие в параде примут 75 военнослужащих азербайджанской армии, а также министр обороны республики.



Накануне сообщалось, что в Россию уже прибыли парадные расчеты из 12 стран, в том числе из Китая, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Киргизии, Армении, передает РИА ФАН.

