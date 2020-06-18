Алиев отказался приезжать в Москву на парад Победы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Москву на парад Победы, который состоится на Красной площади 24 июня. Об этом он сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.

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«Глава государства с чувством сожаления сообщил о том, что из-за продления карантинных мер в республике не сможет присутствовать на военном параде в Москве», - говорится в заявлении пресс-службы.

В то же время Алиев напомнил, что участие в параде примут 75 военнослужащих азербайджанской армии, а также министр обороны республики.

Накануне сообщалось, что в Россию уже прибыли парадные расчеты из 12 стран, в том числе из Китая, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Киргизии, Армении, передает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Парад ПобедыАзербайджан
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