Алиев отказался приезжать в Москву на парад Победы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет приехать в Москву на парад Победы, который состоится на Красной площади 24 июня. Об этом он сообщил своему российскому коллеге Владимиру Путину в ходе телефонного разговора.
«Глава государства с чувством сожаления сообщил о том, что из-за продления карантинных мер в республике не сможет присутствовать на военном параде в Москве», - говорится в заявлении пресс-службы.
В то же время Алиев напомнил, что участие в параде примут 75 военнослужащих азербайджанской армии, а также министр обороны республики.
Накануне сообщалось, что в Россию уже прибыли парадные расчеты из 12 стран, в том числе из Китая, Сербии, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Молдовы, Киргизии, Армении, передает РИА ФАН.
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