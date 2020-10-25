Алиев опроверг обвинения в получении военной поддержки от Турции
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о политической поддержке Баку со стороны Анкары в интервью американскому телеканалу Fox News.
«Турция оказывает Азербайджану политическую поддержку. Эта страна - наш самый близкий союзник и друг. Мы горды и счастливы, что такая большая страна является нашим партнером. У каждой страны есть право иметь друзей и союзников. У Армении есть свои союзники», - сказал Алиев
При этом азербайджанский лидер опроверг наличие военной поддержки от Турции Азербайджану в боевых действиях в Нагорном Карабахе.
«Нет, ни в коем случае! Нет никаких доказательств этого. Турция оказывает лишь политическую поддержку и этого достаточно. Потому что, когда Турция говорит, что она рядом с Азербайджаном и что Азербайджан не одинок, то это, возможно, является месседжем всем, кто хочет вмешаться в этот конфликт и обеспечить свои интересы», - заявил президент Азербайджана.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,5 млн+16 710 / сут.
Умерли
26 050+229 / сут.
Выздоровели
1,1 млн+7 704 / сут.
- Алиев опроверг обвинения в получении военной поддержки от Турции
- Силовики применили слезоточивый газ против протестующих в белорусской Лиде
- «Краснодар» раскритиковал судейство в матче со «Спартаком»
- «Аэрофлот» назвал сроки возобновления полетов в Европу
- СМИ: В «минском марше» оппозиции приняли участие более 100 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru