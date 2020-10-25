В Армении получили доказательства участия турецкого спецназа в конфликте в Карабахе
Прокуратура Армении заявила, что в ее распоряжении находятся фактические данные об участии турецкого спецназа в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Генпрокуратура Армении в рамках расследуемого уголовного дела о развязывании агрессивной войны Азербайджаном против Армении и Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской Республики – прим. НСН), получила фактические доказательства о том, что начиная с августа текущего года многие военнослужащие подразделений специального назначения ВС Турции обучали армию Азербайджана и принимали непосредственное участие в боевых действиях», - говорится в сообщении.
Напомним, азербайджанский лидер Ильхам Алиев опровергает обвинения в участии турецких военных в боевых действиях в зоне конфликта.
Конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в атаках на линии соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирных населённых пунктов. Позже на переговорах в Москве Ереван и Баку договорились о перемирии с 10 октября, однако военные действия на спорной территории продолжаются. Азербайджан сообщает о взятии ряда населённых пунктов под свой контроль.
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