Алиев одобрил соглашение о грузоперевозках с Россией

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев одобрил и утвердил соглашение о грузоперевозках с Россией, сообщает официальный портал главы Азербайджана.

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Соответствующее соглашение было подписано между правительствами России и Азербайджана 21 декабря. Впоследствии оно вступит в юридическую силу.

Договор предусматривает упрощение транзитных грузоперевозок по международному коридору «Север-Юг».

Ранее власти Азербайджана объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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