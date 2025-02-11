Алиев одобрил соглашение о грузоперевозках с Россией
11 февраля 202515:58
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев одобрил и утвердил соглашение о грузоперевозках с Россией, сообщает официальный портал главы Азербайджана.
Соответствующее соглашение было подписано между правительствами России и Азербайджана 21 декабря. Впоследствии оно вступит в юридическую силу.
Договор предусматривает упрощение транзитных грузоперевозок по международному коридору «Север-Юг».
Ранее власти Азербайджана объявили о прекращении работы в стране «Россотрудничества» и американского агентства USAID. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru