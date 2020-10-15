Алиев высказался за мирное сосуществование армян и азербайджанцев в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что действия Баку направлены на будущее мирное соседство армянской и азербайджанской общины в Нагорном Карабахе. Об этом азербайджанский лидер рассказал в параллельном интервью глав Армении и Азербайджана гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

По словам Алиева, этнические армяне и азербайджанцы живут мирно во многих населённых пунктах не только в Азербайджане, но и в других странах. Азербайджанский президент отметил, что при таком тесном соседстве у представителей национальных общин «не возникает никаких противоречий».

Алиев заявил, что настроен добиться мирного сосуществования армян и азербайджанцев. При этом президент Азербайджана назвал необходимыми условиями мира устранение последствий этнических чисток, а также возвращение вынужденных переселенцев на свои территории.

Ранее Ильхам Алиев заявил, что признание независимости Нагорного Карабаха станет «красной чертой» для Азербайджана.

Конфликт в Нaгорном Кaрaбaхе обострился 27 сентября. Aрмения и Aзербaйджaн обвинили друг другa в военных действиях, непризнанная Нагорно-Кaрaбaхская республика сообщила об aртобстрелaх мирных нaселённых пунктов. Позже Армения и Азербайджан в Москве договорились о перемирии с 10 октября, однако бои на спорной территории продолжаются.

