Алиев назвал условием завершения операции в Карабахе разоружение военных Армении

Политик провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе, отмечает «Свободная пресса».

«Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено», — сообщила пресс-служба Алиева.

Как отметил президент Азербайджана, представители армянского населения в Карабахском регионе несколько раз отказывались от диалога с Баку. Тем не менее, азербайджанская сторона вновь пригласила оппонентов к обсуждениям во время антитеррористических мероприятий.

В свою очередь, Блинкен выразил обеспокоенность происходящим, призвав к прекращению огня. Кроме того, госсекретарь заявил о поддержке прямого диалога между Баку и представителями армян в Карабахе.

Ранее Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Целью Баку названы Вооруженные силы Армении. Азербайджан требует полного вывода армянских войск из региона и роспуска «незаконного режима», пишет Ura.ru.

