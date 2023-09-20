Алиев назвал условием завершения операции в Карабахе разоружение военных Армении
Азербайджан остановит антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе, если военные Армении сложат оружие. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.
Политик провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе, отмечает «Свободная пресса».
«Глава государства заявил, что антитеррористические мероприятия будут остановлены, если оружие будет сложено», — сообщила пресс-служба Алиева.
Как отметил президент Азербайджана, представители армянского населения в Карабахском регионе несколько раз отказывались от диалога с Баку. Тем не менее, азербайджанская сторона вновь пригласила оппонентов к обсуждениям во время антитеррористических мероприятий.
В свою очередь, Блинкен выразил обеспокоенность происходящим, призвав к прекращению огня. Кроме того, госсекретарь заявил о поддержке прямого диалога между Баку и представителями армян в Карабахе.
Ранее Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Карабахе. Целью Баку названы Вооруженные силы Армении. Азербайджан требует полного вывода армянских войск из региона и роспуска «незаконного режима», пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru