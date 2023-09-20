В Минобороны Азербайджана заявили об успехе антитеррористических мер в Карабахе

Азербайджанская армия успешно выполняет локальные антитеррористические задачи в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило оборонное ведомство страны.

МИД Турции заявил, что Азербайджан был вынужден принимать меры по Карабаху

В Минобороны Азербайджана отчитались об обезвреживании боевых позиций, зенитно-ракетных и артиллерийских установок, автомобилей военного назначения, станций радиоэлектронной борьбы и прочих военных средств, принадлежащих войскам Армении.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш призвал немедленно прекратить бои в Нагорном Карабахе и соблюдать режим прекращения огня 2020 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:МинобороныАзербайджанНагорный Карабах

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