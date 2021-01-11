Алиев и Пашинян отказались от рукопожатия на встрече в Москве

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян не стали пожимать друг другу руки на встрече в Москве, сообщает ТАСС.

Пашинян и Алиев прибыли в Кремль на трёхсторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным, который поочерёдно обменялся с ними рукопожатиями и обнялся. Лидеры Азербайджана и Армении, поздоровались, кивнув друг другу.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что очная встреча лидеров трёх стран проходит по инициативе Путина. В ходе переговоров будет рассмотрен ход реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, а также пройдёт обсуждение дальнейших шагов по решению проблем региона.

Многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Соглашение о прекращении огня, подписанное президентами России и Азербайджана, а также премьер-министром Армении, вступило в силу 10 ноября. Согласно договору, Ереван передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, а в зону конфликта были введены российские миротворцы.

После подписания соглашения армянская оппозиция стала требовать отставки Пашиняна, а 11 января попыталась помешать премьер-министру вылететь на переговоры в Москву, сообщает Газета.ру. Опозиционеры заблокировали дорогу в аэропорт «Звартноц», скандируя: «Никол - предатель!»

