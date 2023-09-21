Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции в Карабахе

«Состоялся обмен мнениями ... о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие и разоружиться», — отмечается в сообщении.

Кроме того, Алиев и Эрдоган подчеркнули, что Баку и Анкара всегда рядом друг с другом. Президенты обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», в том числе будущие контакты и перспективы союзнических связей.

Азербайджан 19 сентября начал антитеррористическую операцию в Карабахе, напоминает «Свободная пресса». День спустя стороны договорились о прекращении огня и выполнении требований Баку, касающихся разоружения региона и вывода армянских военнослужащих. Как отмечал Алиев, Азербайджан выполнил все поставленные задачи и «восстановил свой суверенитет», пишет RT.

