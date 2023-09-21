Алиев и Эрдоган обсудили завершение военной операции в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, политики обменялись мнениями о завершении военной операции Баку в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
«Состоялся обмен мнениями ... о том, что незаконные вооруженные формирования, находящиеся в Карабахском регионе Азербайджана, должны сложить оружие и разоружиться», — отмечается в сообщении.
Кроме того, Алиев и Эрдоган подчеркнули, что Баку и Анкара всегда рядом друг с другом. Президенты обсудили вопросы, «представляющие взаимный интерес», в том числе будущие контакты и перспективы союзнических связей.
Азербайджан 19 сентября начал антитеррористическую операцию в Карабахе, напоминает «Свободная пресса». День спустя стороны договорились о прекращении огня и выполнении требований Баку, касающихся разоружения региона и вывода армянских военнослужащих. Как отмечал Алиев, Азербайджан выполнил все поставленные задачи и «восстановил свой суверенитет», пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru