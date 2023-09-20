«Азербайджан взорвался»: Затулин назвал операцию в Карабахе геноцидом

Ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что в ходе операции свыше 60 боевых позиций Вооруженных сил Армении перешли под контроль азербайджанских военных. Он отметил, что армия нейтрализовала до 20 боевых машин, свыше 40 артиллерийских установок и 30 минометов. Затулин считает, что премьер-министр Армении Пашинян хочет, чтобы армяне не вмешивались в происходящее.

«Мы видим, что правительство Армении бросило своих соотечественников и подготовило почву со своей стороны для того, чтобы операция азербайджанских войск в Карабахе выглядела как внутреннее дело… Не требующее вмешательства со стороны Армении. Лично Пашинян пытается заразить армян в Армении трусостью, чтобы они, думая о самих себе, ни в коем случае не вмешивались в происходящие события. То, что происходит, является не только элементом геноцида по отношению к армянскому населению Нагорного Карабаха, но и, совершенно очевидно, является прологом к дальнейшему выдавливанию РФ из Кавказа», - сказал Затулин.

Он отметил, что Азербайджан стреляет в Карабахе, однако «попадает в Москву». По словам Затулина, у Армении теперь появились основания для обвинения России в бездействии.

«Азербайджан стреляет в Карабахе, но попадает в Москву в политическом смысле. Потому что действия Азербайджана в условиях присутствия в Карабахе миротворцев РФ не только угрожают жизни солдат и офицеров этого контингента… Но и становятся основанием для обвинения России в бездействии», - указал собеседник НСН.

Кроме того, депутат заявил, что от возобновления военных действий в Карабахе у России «нет и не может быть» выгоды. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации в Карабахе будет зависеть от давления, которое Москва должна оказать на Баку.