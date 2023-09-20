«Азербайджан взорвался»: Затулин назвал операцию в Карабахе геноцидом
Баку стремится «выдавить» всех армян из Нагорного Карабаха, это целенаправленный план, отметил в эфире НСН депутат Константин Затулин.
Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе является элементом геноцида по отношению к армянскому населению, а также прологом к дальнейшему выдавливанию РФ из Кавказа, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в интервью НСН.
Ранее глава пресс-службы Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов сообщил, что в ходе операции свыше 60 боевых позиций Вооруженных сил Армении перешли под контроль азербайджанских военных. Он отметил, что армия нейтрализовала до 20 боевых машин, свыше 40 артиллерийских установок и 30 минометов. Затулин считает, что премьер-министр Армении Пашинян хочет, чтобы армяне не вмешивались в происходящее.
«Мы видим, что правительство Армении бросило своих соотечественников и подготовило почву со своей стороны для того, чтобы операция азербайджанских войск в Карабахе выглядела как внутреннее дело… Не требующее вмешательства со стороны Армении. Лично Пашинян пытается заразить армян в Армении трусостью, чтобы они, думая о самих себе, ни в коем случае не вмешивались в происходящие события. То, что происходит, является не только элементом геноцида по отношению к армянскому населению Нагорного Карабаха, но и, совершенно очевидно, является прологом к дальнейшему выдавливанию РФ из Кавказа», - сказал Затулин.
Он отметил, что Азербайджан стреляет в Карабахе, однако «попадает в Москву». По словам Затулина, у Армении теперь появились основания для обвинения России в бездействии.
«Азербайджан стреляет в Карабахе, но попадает в Москву в политическом смысле. Потому что действия Азербайджана в условиях присутствия в Карабахе миротворцев РФ не только угрожают жизни солдат и офицеров этого контингента… Но и становятся основанием для обвинения России в бездействии», - указал собеседник НСН.
Кроме того, депутат заявил, что от возобновления военных действий в Карабахе у России «нет и не может быть» выгоды. Он подчеркнул, что дальнейшее развитие ситуации в Карабахе будет зависеть от давления, которое Москва должна оказать на Баку.
«Прежде всего, не в наших интересах возобновление военных действий. Никакой выгоды в том, что Азербайджан перешел к военным действиям, у РФ нет и быть не может. Люди в России, которые утверждают обратное, либо глупые, либо предатели по отношению к собственной стране. Что касается дальнейшего… То все будет зависеть от степени настойчивости российской стороны и того давления, которое мы должны оказать на Азербайджан, чтобы он прекратил военные действия. К сожалению, впечатление, что Азербайджан взорвался. И это не просто вспышка в зоне бывших военных действий, а целенаправленный план по выдавливанию армян из Карабаха вообще», - резюмировал Затулин.
Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне бывший депутат Нацсобрания Армении Арман Абовян в интервью НСН заявил, что народ ждет от премьер-министра Пашиняна конкретных действий по защите 120 тысяч армян, передает «Радиоточка НСН».
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