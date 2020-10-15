Алиев: Азербайджан продолжит наступление, пока Армения не прекратит огонь
Вооружённые силы Азербайджана продолжат операции в Нагорном Карабахе до тех пор, пока Армения не будет соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.
Глава Азербайджана считает, что наиболее приемлемым способом разрешения конфликта в Карабахе будет военно-политический путь. Кроме того, Алиев отметил, что Баку открыт международным предложениям по обеспечению мира по завершении военных действий на Южном Кавказе.
Также лидер Азербайджана сообщил в интервью об освобождении армией республики около 40 населённых пунктов за всё время конфликта в Карабахе.
В беседе Ильхам Алиев опроверг информацию о создании турецкой военной базы на территории Азербайджана, заявив, что данный вопрос не обсуждался.
Ранее Азербайджан сообщил о трёх погибших и пяти пострадавших в результате удара Армении.
Сообщения об обострении конфликта в Нагорном Карабахе начали поступать 27 сентября. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на населённые пункты в зоне соприкосновения. Позже на переговорах в Москве представители Еревана и Баку достигли договорённости о прекращении огня с 10 октября, однако военные действия на территории Нагорного Карабаха продолжаются.
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