Алиев: Азербайджан продолжит наступление, пока Армения не прекратит огонь

Вооружённые силы Азербайджана продолжат операции в Нагорном Карабахе до тех пор, пока Армения не будет соблюдать режим прекращения огня. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью турецкому телеканалу NTV.

Глава Азербайджана считает, что наиболее приемлемым способом разрешения конфликта в Карабахе будет военно-политический путь. Кроме того, Алиев отметил, что Баку открыт международным предложениям по обеспечению мира по завершении военных действий на Южном Кавказе.

Также лидер Азербайджана сообщил в интервью об освобождении армией республики около 40 населённых пунктов за всё время конфликта в Карабахе.

В беседе Ильхам Алиев опроверг информацию о создании турецкой военной базы на территории Азербайджана, заявив, что данный вопрос не обсуждался.

Ранее Азербайджан сообщил о трёх погибших и пяти пострадавших в результате удара Армении.

Сообщения об обострении конфликта в Нагорном Карабахе начали поступать 27 сентября. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках на населённые пункты в зоне соприкосновения. Позже на переговорах в Москве представители Еревана и Баку достигли договорённости о прекращении огня с 10 октября, однако военные действия на территории Нагорного Карабаха продолжаются.

