Азербайджан заявил о трёх погибших в результате удара Армении

Три человека погибли и пятеро пострадали в результате артиллерийского удара по кладбищу в азербайджанском Тертере.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в «Твиттере», что это произошло «в результате умышленного нападения Армении», и что Ереван, прикрываясь гуманитарным перемирием, проводит политику террора в отношении мирного населения.

«Азербайджан оставляет за собой суверенное право на защиту своих граждан», - заявил Гаджиев.

Конфликт в Карабахе разгорелся ещё в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В Баку настаивают на сохранении своей территориальной целостности, а Ереван поддерживает непризнанную республику.

Боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, напоминает Ura.ru. На встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которая прошла в Москве 9 октября, стороны договорились о перемирии, однако затем стали обвинять друг друга в его нарушении.

