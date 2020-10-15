Азербайджан заявил о трёх погибших в результате удара Армении
Три человека погибли и пятеро пострадали в результате артиллерийского удара по кладбищу в азербайджанском Тертере.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев написал в «Твиттере», что это произошло «в результате умышленного нападения Армении», и что Ереван, прикрываясь гуманитарным перемирием, проводит политику террора в отношении мирного населения.
«Азербайджан оставляет за собой суверенное право на защиту своих граждан», - заявил Гаджиев.
Конфликт в Карабахе разгорелся ещё в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В Баку настаивают на сохранении своей территориальной целостности, а Ереван поддерживает непризнанную республику.
Боевые действия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября, напоминает Ura.ru. На встрече глав МИД Армении и Азербайджана, которая прошла в Москве 9 октября, стороны договорились о перемирии, однако затем стали обвинять друг друга в его нарушении.
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