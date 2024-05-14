Александра Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области

Экс-чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион Александр Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области. Он будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи и продвижение здорового образа жизни, сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.

Костя Цзю заявил, что против боёв его сыновей с российскими боксерами

В сентябре прошлого года Поветкин в беседе с «Матч ТВ» заявил, что готов возобновить карьеру в 44 года. Спортсмен тогда допустил, что выйдет на ринг против британского боксера Диллиана Уайта.

Александр Поветкин завершил карьеру в 2021 году после второго боя с Уайтом. Позднее боксер жаловался на последствия перенесенного COVID-19, отмечает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:НазначениеВологодская ОбластьАлександр Поветкин

Горячие новости

Все новости

партнеры