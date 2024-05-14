Александра Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области

В сентябре прошлого года Поветкин в беседе с «Матч ТВ» заявил, что готов возобновить карьеру в 44 года. Спортсмен тогда допустил, что выйдет на ринг против британского боксера Диллиана Уайта.

Александр Поветкин завершил карьеру в 2021 году после второго боя с Уайтом. Позднее боксер жаловался на последствия перенесенного COVID-19, отмечает «Радиоточка НСН».





