Александра Поветкина назначили замгубернатора Вологодской области
Экс-чемпион мира по боксу и олимпийский чемпион Александр Поветкин стал заместителем губернатора Вологодской области. Он будет отвечать за патриотическое воспитание молодежи и продвижение здорового образа жизни, сообщил врио главы региона Георгий Филимонов.
В сентябре прошлого года Поветкин в беседе с «Матч ТВ» заявил, что готов возобновить карьеру в 44 года. Спортсмен тогда допустил, что выйдет на ринг против британского боксера Диллиана Уайта.
Александр Поветкин завершил карьеру в 2021 году после второго боя с Уайтом. Позднее боксер жаловался на последствия перенесенного COVID-19, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru