Александр Носик: Смена власти нужна

Центральная избирательная комиссия подвела итоги голосования. Согласно данным ЦИК, поправки к Конституции РФ поддержали почти 78 процентов россиян.

Актер театра и кино Александр Носик в эфире НСН признался, что выступает за сменяемость власти, так как она благоприятно влияет на экономическую и политическую ситуацию.

Триумфальное голосование. Но что оно меняет?

«Если вспомнить предыдущие месяцы перед голосованием все разговоры и посты в соцсетях как раз наоборот свидетельствовали о том, что люди критикуют эти поправки и не согласны с ними. Поэтому и удивляет столь мощное единогласие. Возможно, что в Москве эти поправки поддерживают меньше, чем в регионах. Я лично все-таки выступаю за смену власти, считаю, что это благоприятно влияет на экономическую и политическую ситуацию. Чиновничий аппарат, который засиживаемся под руководством одного лидера, как правило, перестает думать, работает по заданной схеме и абсолютно уверен в бесконтрольности своих действий. Поэтому смена власти, на мой взгляд, нужна», – поделился он своим мнением.

Кроме того, актер театра и кино Александр Носик в эксклюзивном интервью НСН усомнился в подлинности статистики по COVID-19.

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:ЦИКГолосованиеКонституция
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