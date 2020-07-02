Триумфальное голосование. Но что оно меняет?

Слова благодарности от президента услышали граждане России на следующий день после голосования по поправкам в Конституцию. За них, по подсчетам Центризбиркома, проголосовали почти 77% избирателей, против – чуть более 21% процента. Этот результат в Кремле назвали триумфом. В нынешнем обращении Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку и доверие. По его словам, после распада СССР по историческим меркам прошло совсем немного времени, и «современная Россия находится еще в стадии формирования». «Мы во многом еще очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку», - сказал Путин, указав, что «нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов». Вместе с тем, Путин выразил понимание позиции тех россиян, кто голосовал против принятия поправок.

«У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. Многие живут еще очень трудно и сложно, а нам, руководству страны при этом часто кажется, что мы делаем все возможное. Но - нет, жизнь показывает другое», - сказал Путин.

Итоги голосования, как полагает Путин, показывают, что россияне доверяют властям, и власти «от муниципалитета до президента обязаны сделать все, чтобы оправдать это высокое доверие людей».

Вот на это рассчитывать особо не приходится, - следует из комментария, который дал НСН телеведущий Владимир Познер. Результат голосования удивления у него не вызвал, поскольку, по его мнению, «для большинства людей речь шла не о Конституции, а о доверии к Путину». А в том, что «значительное большинство населения России доверяет президенту Путину», собеседник агентства не сомневается. Другое дело, что после вступления поправок в силу взаимоотношения между властью и обществом не изменятся, - полагает Владимир Познер.

«Какие были взаимоотношения, такие они и останутся. Если кто-нибудь внимательно читал эти 206 поправок, а я уверен, что подавляющее большинство голосовавших этого не сделало, отметил, что там нет таких вещей, которые сколько-нибудь кардинально изменили отношение между властью и обществом. По крайней мере, я таких не видел», - указал собеседник НСН.

Иной точки зрения придерживается глава Фонда развития гражданского общества, бывший начальник управления по внутренней политике в Администрации президента Константин Костин. По его словам, высокий уровень доверия главе государства, показанный голосованием по поправкам, дает Владимиру Путин «мандат на перезагрузку всей системы государственной власти. Нас ждет очень насыщенный политический сезон», - сказал политолог.

Пока же власть делает то же, что и всегда: день голосования по поправкам стал еще и днем индексации тарифов на услуги ЖКХ. Как говорится, банкет закончен, вот счет…

