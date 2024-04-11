Первой женщине-космонавту из Белоруссии присвоили звание героя страны

На торжественной церемонии чествования белорусских космонавтов глава государства вручил Василевской медаль Героя и удостоверение космонавта.

«Ее полет — это новый уровень участия в космических программах, повторю, суверенной Беларуси и новый уровень союзных, очень добрых, братских отношений Беларуси и России», — подчеркнул Лукашенко.

Марина Василевская в марте прибыла на Международную космическую станцию на пилотируемом корабле «Союз МС-25» с российским космонавтом Олегом Новицким и астронавтом NASA Трейси Дайсон. Белорусский специалист провела на МКС 12 суток.

