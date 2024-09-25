Алаудинов: ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения с БПЛА

Вооруженные силы Украины вводят в Курскую область подразделения и новые беспилотные отряды, заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своём Telegram-канале.

Алаудинов: Воюющие в зоне СВО подразделения ВСУ «тают на глазах»

Он рассказал, что ВСУ вводят новые подразделения с беспилотниками в приграничный регион.

По его словам, противник пытается проводить тренировки, «упражняться» и пока не осознает, где оказался. Алаудинов подчекрнул, что ВС РФ в ближайшие сроки сделают все, украинские военные осознали, что «оказались не в радужном месте».

Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ выстроили несколько непреодолимых для противника эшелонов обороны в Курской области, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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