Алаудинов: ВСУ вводят в Курскую область новые подразделения с БПЛА
Вооруженные силы Украины вводят в Курскую область подразделения и новые беспилотные отряды, заявил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что ВСУ вводят новые подразделения с беспилотниками в приграничный регион.
По его словам, противник пытается проводить тренировки, «упражняться» и пока не осознает, где оказался. Алаудинов подчекрнул, что ВС РФ в ближайшие сроки сделают все, украинские военные осознали, что «оказались не в радужном месте».
Ранее командир спецназа «Ахмат» сообщил, что ВС РФ выстроили несколько непреодолимых для противника эшелонов обороны в Курской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru