Алаудинов: ВСУ пытались безуспешно захватить позиции в Курской области
2 сентября 202403:01
Вооруженные силы Украины попытались захватить российские позиции в Курской области, однако атака была отбита, сообщил в Telegram командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
«Отработали так, что там одни просто крики и визги стояли», — заявил он. Отмечается, что украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя.
Ранее Алаудинов заявил, что в Судже командир-срочник спас 18 бойцов и погиб в бою с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru