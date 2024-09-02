Алаудинов: ВСУ пытались безуспешно захватить позиции в Курской области

«Отработали так, что там одни просто крики и визги стояли», — заявил он. Отмечается, что украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя.

Ранее Алаудинов заявил, что в Судже командир-срочник спас 18 бойцов и погиб в бою с ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

