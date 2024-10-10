Al Jazeera: 64 палестинца погибло после удара Израиля по Газе

По меньшей мере 64 палестинца за прошедшие сутки стали жертвами ударов армии Израиля по сектору Газа, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Израиль заявил об уничтожении 14 тысяч террористов в секторе Газа

По данным канала, большинство погибших было обнаружено на севере палестинского анклава, где находились школы и больницы, использующиеся как убежища.

Al Jazeera сообщает, что в результате военных действий Израиля против Палестины с 7 октября 2023 года были убиты 42 010 человек и 97 720 ранены.

Ранее стало известно, что оператор телеканала Al Jazeera получил ранение в результате израильского обстрела в секторе Газа, передает RT.

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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