Al Jazeera: 64 палестинца погибло после удара Израиля по Газе

По данным канала, большинство погибших было обнаружено на севере палестинского анклава, где находились школы и больницы, использующиеся как убежища.

Al Jazeera сообщает, что в результате военных действий Израиля против Палестины с 7 октября 2023 года были убиты 42 010 человек и 97 720 ранены.

Ранее стало известно, что оператор телеканала Al Jazeera получил ранение в результате израильского обстрела в секторе Газа, передает RT.

