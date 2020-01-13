Al Arabia сообщил о срыве переговоров по Ливии в Москве

Отмечается, что вооруженные отряды Хафтара отказались уходить из столицы Ливии Триполи. Одновременно с этим представители ПНС ведут переговоры с представителями России и Турции.

В свою очередь РИА Новости ранее сообщало, что переговоры идут за закрытыми дверьми более четырех часов.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган предложили стороны конфликта в Ливии сесть за стол переговоров.

Хафтар изначально отклонил это предложение и продолжил наступление на Триполи, однако позднее согласился на режим прекращения огня с 12 января в западном регионе Ливии, отмечает «Свободная пресса».

