Акция у посольства Белоруссии в Москве прошла без задержаний

Отмечается, что общее число собравшихся на акцию составило около 300 человек. Полиция никого не задерживала, но попросила митингующих «не мешать проходу граждан», передает агентство.

Участники акции выражают свою позицию плакатами, у посольства создан мемориал из красно-белых цветов и воздушных шаров.

Также у посольства собравшиеся выложили надпись "Жыве Беларусь!" из горящих свечей.

