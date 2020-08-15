Акция у посольства Белоруссии в Москве прошла без задержаний
Акция у белорусского посольства в Москве прошла без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Отмечается, что общее число собравшихся на акцию составило около 300 человек. Полиция никого не задерживала, но попросила митингующих «не мешать проходу граждан», передает агентство.
Участники акции выражают свою позицию плакатами, у посольства создан мемориал из красно-белых цветов и воздушных шаров.
Также у посольства собравшиеся выложили надпись "Жыве Беларусь!" из горящих свечей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
913 тыс.+5 065 / сут.
Умерли
15 498+114 / сут.
Выздоровели
723 тыс.+6 568 / сут.
- Кроссовки Майкла Джордана проданы с аукциона по рекордной цене
- В Москве умерли 12 пациентов с COVID-19
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 21 миллион
- БГ и Noize MC подписали открытое письмо в поддержку белорусов
- Собянин: в Москве растет заболеваемость ОРВИ и пневмонией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru