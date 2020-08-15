Акция у посольства Белоруссии в Москве прошла без задержаний

Акция у белорусского посольства в Москве прошла без задержаний. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Отмечается, что общее число собравшихся на акцию составило около 300 человек. Полиция никого не задерживала, но попросила митингующих «не мешать проходу граждан», передает агентство.

Участники акции выражают свою позицию плакатами, у посольства создан мемориал из красно-белых цветов и воздушных шаров.

Также у посольства собравшиеся выложили надпись "Жыве Беларусь!" из горящих свечей.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Белоруссия
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