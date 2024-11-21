Актер Кевин Сорбо: У власти в США скоро не останется тех, кто желает войны с РФ
Американский актёр Кевин Сорбо, известный по главной роли в сериале "Удивительные странствия Геракла", обратился в своих соцсетях к россиянам и заявил, что в США скоро не останется «психов» у власти, кто хочет войны с Россией.
Свое обращение Сорбо начал со слов «Дорогая Россия». Он отметил, что большинство американцев не стремится к конфликту с РФ.
По его словам, время тех безумцев у власти, кто этого хочет, скоро закончится.
Ранее бизнесмен из США Илон Маск заявил, что найдет и уничтожит тех, кто выступает с утверждениями о его контактах с Россией, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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