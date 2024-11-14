Актер Антонио Бандерас заявил, что злодеев играть интереснее

По словам 64-летнего артиста, отрицательные персонажи могут развиваться разными способами, что, в том числе, демонстрирует картина «Приключения Паддингтона — 3», где он сыграл Хантера Кэбота.

«Зритель может подумать, что мой герой действительно злодей, но благодаря медвежонку Паддингтону, который стал неким фильтром, он приходит в себя и начинает по-новому понимать жизнь», - заключил Бандерас.

Премьера «Приключения Паддингтона — 3» в РФ запланирована на 28 ноября.

Ранее стало известно, что биографический фильм Али Аббаси «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в российский прокат, так как ему не выдали прокатное удостоверение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

