Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом

Актер из сериала «Реальные пацаны», бизнесмен Армен Бежанян стал депутатом думы Осинского городского округа (Пермский край). Он прошел в городской парламент по спискам партии «Единая Россия», сообщает Ura.ru.

Бежанян признался, что никаких конкретных планов на новом посту у него пока нет. По его словам, ему нужно время, чтобы разобраться в своих полномочиях и выстроить отношения с коллегами.

В 2013 году Бежанян уже баллотировался в гордуму Осы, а в 2016-м пытался попасть в Земское собрание Осинского района, сообщает Москва 24 со ссылкой на региональный избирком. Оба раза он не смог набрать необходимого количества голосов.

Ранее экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН объяснил, в чем успех прошедших 8 сентября выборов для правящей партии.







