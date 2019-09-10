Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом
Актер из сериала «Реальные пацаны», бизнесмен Армен Бежанян стал депутатом думы Осинского городского округа (Пермский край). Он прошел в городской парламент по спискам партии «Единая Россия», сообщает Ura.ru.
Бежанян признался, что никаких конкретных планов на новом посту у него пока нет. По его словам, ему нужно время, чтобы разобраться в своих полномочиях и выстроить отношения с коллегами.
В 2013 году Бежанян уже баллотировался в гордуму Осы, а в 2016-м пытался попасть в Земское собрание Осинского района, сообщает Москва 24 со ссылкой на региональный избирком. Оба раза он не смог набрать необходимого количества голосов.
Ранее экс-советник управления президента России по внутренней политике, политолог Олег Матвейчев в эфире НСН объяснил, в чем успех прошедших 8 сентября выборов для правящей партии.
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