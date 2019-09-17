Аксёнов призвал прекратить дискуссию о переименовании Крыма

Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал прекратить дискуссию по поводу возможного переименования республики. Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить. Подобные инициативы не нужны и не актуальны», — написал Аксёнов.

Он также напомнил, что в 2014 году республика вернулась в состав РФ. И то название, которое было на тот момент, она и должна сохранить — «Республика Крым». В то же время, по мнению главы Крыма, жители региона должны знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался полуостров в разные времена и эпохи.

«Давайте заниматься делом», — заключил Аксёнов в своём посте.

Ранее глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус предложил переименовать полуостров в Республику Крым – Таврида. По его мнению, двойное название могло помочь закрепить российский статус за полуостровом.

