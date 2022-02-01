Аксёнов объяснил Раде причины присоединения Крыма к России
Глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале заявил, что полуостров присоединился к России из-за государственного переворота на Украине в 2014 году.
Комментируя создание Верховной Радой временной комиссии по расследованию фактов, способствовавших потере Крыма, он отметил, что причины произошедшего давно и хорошо известны.
«Если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну», - подчеркнул Аксёнов.
Он добавил, что организаторами переворота являются действующие украинские политики, а также их зарубежные подельники, однако он сомневается в том, действующий режим раскроет их имена.
Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором за присоединение к РФ проголосовали более 96% жителей полуострова, сообщает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,0 млн+126 тыс. / сут.
Умерли
332 тыс.+663 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+40 301 / сут.
- Блинкен заявил о готовности США продолжать диалог по безопасности
- Аксёнов объяснил Раде причины присоединения Крыма к России
- В Италии ввели штраф за отказ от вакцинации для людей старше 50 лет
- СМИ: Брейвику отказали в условно-досрочном освобождении
- Власти Красноярского края окажут помощь семье застреленного солдата-срочника
- Джонсон не увидел деэскалации на границах Украины
- Голикова заявила, что россияне смогут получать поддержку по одному заявлению
- В ВОЗ заявили о росте смертности из-за «омикрона»
- В Балашихе наледь упала на женщину с детьми
- Иммунолог рассказал о факторах точности ПЦР-тестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru