Комментируя создание Верховной Радой временной комиссии по расследованию фактов, способствовавших потере Крыма, он отметил, что причины произошедшего давно и хорошо известны.

«Если комиссия действительно захочет установить истину, она должна назвать имена организаторов и исполнителей этого преступления, которое повлекло за собой многочисленные жертвы, распад страны и гражданскую войну», - подчеркнул Аксёнов.

Он добавил, что организаторами переворота являются действующие украинские политики, а также их зарубежные подельники, однако он сомневается в том, действующий режим раскроет их имена.

Крым вернулся в состав России в 2014 году после референдума, на котором за присоединение к РФ проголосовали более 96% жителей полуострова, сообщает «Свободная пресса».

