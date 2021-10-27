Аксенов вместо Крыма пообещал Зеленскому «дырку от бублика»

«Так как в нем поставил точку президент России, то Владимиру Зеленскому Москва ничего не может пообещать, кроме «дырки от бублика». «Крым российский навсегда», — сообщил Аксенов на видео в его Telegram-канале.

Ранее сегодня Зеленский заявил о намерении Украины вернуть себе Крым вслед за скифским золотом.

26 октября президент Украины Владимир Зеленский в своём Twitter назвал «долгожданной победой» решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Киеву. Также украинский лидер добавил, что Киев всегда возвращает своё и после «скифского золота» пообещал вернуть Крым.

