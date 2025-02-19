Аксенов опроверг информацию о подготовке терактов в школах Керчи

Такое заявление он сделал на фоне распространяющихся в Сети сообщений от противника. Аксенов отметил, что никаких подтверждений возможных терактов нет.

Он призвал жителей не реагировать на подобные фейки и отметил, что обстановка в Керчи спокойная.

Ранее сотрудники ФСБ задержали призывавшего уничтожать россиян в мессенджере Telegram жителя Севастополя, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

