Часть электроэнергии с Запорожской АЭС могут направить в Крым
Электроэнергию с Запорожской атомной электростанции могут направить в Крым. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.
Как отметил глава госкорпорации, эксплуатацию ЗАЭС возобновят, когда позволит военно-политическая обстановка. План ввода объекта в эксплуатацию может быть утвержден за 1,5 месяца.
При этом Лихачев допустил, что часть электроэнергии со станции пойдет в Крым.
Ранее украинские войска сорвали ротацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, атаковав колонну с представителями ведомства. Эксперты продолжают работу на объекте, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бывшего губернатора Ростовской области Голубева вызывали в СК
- Памфилова: В России проживают более 111,5 млн избирателей
- СМИ: В новый пакет антироссийских санкций ЕС войдут 13 банков
- Набиуллина заявила, что многие банки занижали существующий уровень мошенничества
- Часть электроэнергии с Запорожской АЭС могут направить в Крым
- Песков: Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля
- В ЦБ отказался ответить на вопрос о возможности возврата Visa и Mastercard
- Олег Меньшиков назвал фильм «Пророк» неожиданным, но прекрасным
- ЕС согласовал 16-й пакет санкций против России
- СМИ: Сеть кофеен Starbucks хочет вернуться в Россию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru