Часть электроэнергии с Запорожской АЭС могут направить в Крым

Электроэнергию с Запорожской атомной электростанции могут направить в Крым. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, пишет РИА Новости.

Как отметил глава госкорпорации, эксплуатацию ЗАЭС возобновят, когда позволит военно-политическая обстановка. План ввода объекта в эксплуатацию может быть утвержден за 1,5 месяца.

При этом Лихачев допустил, что часть электроэнергии со станции пойдет в Крым.

Ранее украинские войска сорвали ротацию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ЗАЭС, атаковав колонну с представителями ведомства. Эксперты продолжают работу на объекте, сообщает РЕН ТВ.

