Суд в Амстердаме постановил передать скифское золото Украине

По словам судьи, около двух тысяч артефактов — «часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году».

При этом адвокат четырех музеев Крыма, в которых хранилась коллекция, заявил, что золото останется в Нидерландах как минимум на 3 месяца. В течение этого времени защита может обжаловать решение Апелляционного суда.

Напомним, в 2014 году коллекцию вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. После присоединения Крыма к РФ права на золото заявили музеи республики и Украина.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото украинской стороне, однако представители Крыма подали апелляцию на решение. Разбирательства по делу о крымской коллекции возобновили в конце 2019 года.

