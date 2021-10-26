Суд в Амстердаме постановил передать скифское золото Украине
Апелляционный суд в Амстердаме счел коллекцию скифского золота из музеев Крыма собственностью Украины и постановил передать ее Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам судьи, около двух тысяч артефактов — «часть наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году».
При этом адвокат четырех музеев Крыма, в которых хранилась коллекция, заявил, что золото останется в Нидерландах как минимум на 3 месяца. В течение этого времени защита может обжаловать решение Апелляционного суда.
Напомним, в 2014 году коллекцию вывезли из Крыма на выставку в амстердамский музей Алларда Пирсона. После присоединения Крыма к РФ права на золото заявили музеи республики и Украина.
В 2016 году окружной суд Амстердама постановил передать скифское золото украинской стороне, однако представители Крыма подали апелляцию на решение. Разбирательства по делу о крымской коллекции возобновили в конце 2019 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+36 446 / сут.
Умерли
233 тыс.+1 106 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+26 973 / сут.
- Песков прокомментировал высказывания Моргенштерна о Великой Отечественной войне
- Суд в Амстердаме постановил передать скифское золото Украине
- Россияне назвали Газманова и Гагарину лучшими исполнителями 2021 года
- Главврач больницы в Иркутске посоветовал непривитым «помирать дома»
- Шесть студентов Высшей школы «Останкино» отчислили за лайки в Instagram
- СМИ: В Ногинске двухлетняя девочка умерла после отравления алкоголем
- В России зафиксированы рекордные 1 106 смертей от COVID-19 за сутки
- СК РФ назвал возможные причины взрыва газа в Набережных Челнах
- СМИ: Саудовский принц угрожал убить короля отравленным кольцом из России
- В Свердловской области предложили ужесточить антиковидные меры
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru