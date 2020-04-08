Аксенов назвал «мечтами» возвращение Крыма Украине из-за COVID-19

«США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, счёт жертв инфекции приближается к 13 тыс., а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма», - цитирует RT Аксенова.



Глава республики добавил, что заявление американских дипломатов — тот случай, когда мечтать «вредно».



Ранее бывшие американские послы предположили, что пандемия коронавируса и обвал цен на нефть — хороший повод требовать от России «возвращения» Крыма Украине и прекращения боевых действий в Донбассе, сообщает Ura.ru

