Аксенов назвал «мечтами» возвращение Крыма Украине из-за COVID-19

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал статью в издании NPR, в котором бывшие послы США на Украине высказались с пользу возвращения полуострова Крыму из-за пандемии коронавируса.

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«США — мировой лидер по количеству заразившихся коронавирусом, счёт жертв инфекции приближается к 13 тыс., а американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма», - цитирует RT Аксенова.

Глава республики добавил, что заявление американских дипломатов — тот случай, когда мечтать «вредно».

Ранее бывшие американские послы предположили, что пандемия коронавируса и обвал цен на нефть — хороший повод требовать от России «возвращения» Крыма Украине и прекращения боевых действий в Донбассе, сообщает Ura.ru

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Фото: facebook.com/aksenov.rk
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