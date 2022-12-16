Аксенов назвал лицемерной и позорной резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму
Решение ООН о принятии резолюции, осуждающей якобы имевшие место нарушения прав человека в Крыму, лицемерно и позорно. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава полуострова Сергей Аксенов.
По его словам, всем тем, кто поддержал резолюцию, предложенную Киевом, известны и реальная ситуация в регионе, и бесчинства украинских нацистов, продолжающиеся более восьми лет.
Аксенов напомнил, что ООН и прочие международные организации не осуждали действия Украины, устроившей блокаду полуострова, а также теракты и диверсии в Крыму. Политик назвал утвержденную резолюцию филькиной грамотой.
Глава Крыма добавил, что такие действия ООН подрывают ее авторитет. Аксенов отметил, что 80 стран-членов ООН воздержались при голосовании, а 13 государств, среди которых Белоруссия, Китай, Сирия, Иран и Куба, выступили против принятия документа.
Ранее бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал призывы США исключить Россию из Совбеза ООН «психологической войной». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+8 451 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 393 / сут.
- В США заявили, что украинцы не смогут использовать ЗРК Patriot минимум полгода
- Московский зимний музыкальный фестиваль пройдёт в «Зарядье»
- В Китае заявили, что пределом отношений с Россией являются поставки оружия
- Аксенов назвал лицемерной и позорной резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму
- Twitter заблокировал аккаунты нескольких писавших о Маске журналистов
- Кличко сообщил о взрывах в трех районах Киева
- Медведев: НАТО де-факто объявила России гибридную войну
- Блинкен заявил, что ЧВК «Вагнер» мешает миротворцам ООН в Африке
- Вертолет Ми-8 разбился в Бурятии, погибли три человека. Видео
- СМИ: Российским компаниям предложили разрешить использовать нелицензионные программы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru