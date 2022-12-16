Аксенов назвал лицемерной и позорной резолюцию ООН о нарушении прав человека в Крыму

По его словам, всем тем, кто поддержал резолюцию, предложенную Киевом, известны и реальная ситуация в регионе, и бесчинства украинских нацистов, продолжающиеся более восьми лет.

Аксенов напомнил, что ООН и прочие международные организации не осуждали действия Украины, устроившей блокаду полуострова, а также теракты и диверсии в Крыму. Политик назвал утвержденную резолюцию филькиной грамотой.

Глава Крыма добавил, что такие действия ООН подрывают ее авторитет. Аксенов отметил, что 80 стран-членов ООН воздержались при голосовании, а 13 государств, среди которых Белоруссия, Китай, Сирия, Иран и Куба, выступили против принятия документа.

Ранее бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе назвал призывы США исключить Россию из Совбеза ООН «психологической войной». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

