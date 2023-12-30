Африканским лидерам будут вручать премию имени Путина
Международную премию имени президента России Владимира Путина за борьбу за освобождение африканских народов будут вручать политикам Африки. Об этом заявил председатель оргкомитета Махамади Савадого в беседе с ТАСС.
Ранее награду учредили в Буркина-Фасо. Инициатором премии стал писатель из Кот-д'Ивуара, член организации «Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке» (SOTOVPOA) Сильвен Такуэ.
По словам Савадого, с 2024 года награда будет вручаться африканским лидерам, ведущим независимую политику.
«Мы бы хотели, чтобы вручение премии проходило в Москве и вручал ее лично Владимир Путин», — указал председатель оргкомитета.
Савадого считает, что награда могла бы стать катализатором, который вдохновляет политиков «на защиту суверенитета позитивным и конструктивным образом».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru