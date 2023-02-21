AFP: в США заявили, что Запад не является угрозой для России

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, не существует, пишет Agence France-Presse.

Путин поручил Минобороны и Росатому обеспечить готовность к ядерным испытаниям

По его словам, думать о подобной агрессии - «какой-то абсурд».

«Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то ещё представляет военную угрозу для России", - цитирует Салливана AFP.

Ранее Путин выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что Запад использует Украину и как таран против России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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