AFP: в США заявили, что Запад не является угрозой для России
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что угрозы со стороны Запада, о которой говорил президент РФ Владимир Путин, не существует, пишет Agence France-Presse.
По его словам, думать о подобной агрессии - «какой-то абсурд».
«Это какой-то абсурд думать, что Украина или кто-то ещё представляет военную угрозу для России", - цитирует Салливана AFP.
Ранее Путин выступая с посланием Федеральному собранию заявил, что Запад использует Украину и как таран против России, сообщает RT.
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