Президент Шри-Ланки официально сообщил премьеру страны о своей грядущей отставке

«Президент ... официально проинформировал премьер-министра ... о том, что он уйдет в отставку с поста президента, как сообщалось ранее», — отмечается в сообщении.

Ранее на Шри-Ланке на фоне тяжелой экономической ситуации вспыхнули протесты. Митингующие захватили резиденцию Раджапаксы в Коломбо, сам президент был эвакуирован. Глава государства и премьер-министр позже заявили о готовности уйти в отставку, пишет Газета.ру. В результате протестов пострадали не менее 100 человек, отмечает РЕН ТВ.

