Аэропорт Бен-Гурион в Израиле прекратил взлеты из-за продолжающихся обстрелов
Управление аэропортов Израиля приостановило взлеты в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за участившихся ракетных ударов по территории страны со стороны сектора Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.
По данным издания, запрет на взлеты был наложен для надлежащей защиты воздушного пространства над Израилем. Ранее СМИ писали о том, что ряд бортов не смог приземлиться в Израиле из-за работы ПРО "Железный купол".
Эскалация палестино-израильского конфликта началась с середины апреля, 7 мая прошли столкновения у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах между радикалами из Газы и правоохранительными органами Израиля. В ночь на 11 мая по территории Израиля было выпущено около 200 ракет. Десятки людей ранено, с обеих сторон есть погибшие.
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