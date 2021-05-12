Аэропорт Бен-Гурион в Израиле прекратил взлеты из-за продолжающихся обстрелов

Управление аэропортов Израиля приостановило взлеты в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за участившихся ракетных ударов по территории страны со стороны сектора Газа. Об этом сообщает издание Haaretz.

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По данным издания, запрет на взлеты был наложен для надлежащей защиты воздушного пространства над Израилем. Ранее СМИ писали о том, что ряд бортов не смог приземлиться в Израиле из-за работы ПРО "Железный купол".

Эскалация палестино-израильского конфликта началась с середины апреля, 7 мая прошли столкновения у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах между радикалами из Газы и правоохранительными органами Израиля. В ночь на 11 мая по территории Израиля было выпущено около 200 ракет. Десятки людей ранено, с обеих сторон есть погибшие.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АэропортыСектор ГазаПалестинаИзраиль
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