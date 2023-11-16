Адвокатов Навального внесли в перечень террористов и экстремистов
16 ноября 202314:29
Росфинмониторинг внёс адвокатов Алексея Навального (включён Минюстом РФ в список террористов и экстремистов) Алексея Липцера, Игоря Сергунина и Вадима Кобзева в перечень террористов и экстремистов.
Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. Согласно российскому законодательству, все средства юристов, находящиеся в российских банках, будут заморожены.
Ранее Басманный суд Москвы арестовал Липцера, Сергунина и Кобзева. Им вменяется участие в экстремистском сообществе, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru