Российских студентов отправили в СИЗО за участие в «подпольном штабе» Навального

Студенты Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Иван Трофимов и Алина Олехнович отправлены в СИЗО Басманным судом Москвы. Молодых людей обвиняют в участии в экстремистской организации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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Отмечается, что арестованные обучались на бакалавриате по программе «Современное искусство» Школы дизайна НИУ ВШЭ. Ранее в отношении них была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следствие утверждает, что Трофимов и Олехнович были членами «подпольного штаба» ФБК Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Ранее Московский городской суд признал экстремистской молодежную организацию «Новое величие», несколько ее членов ранее были осуждены за преступления экстремистской направленности. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйСудСИЗО

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