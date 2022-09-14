Адвокат: суд снова арестовал политика Гозмана* на 15 суток

По его словам, его признали виновным в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, поводом для протокола стал пост в «Живом журнале» 2013 года.

Бирюков добавил, что 72-летнего политика отправили в спецприемник несмотря на желчекаменную болезнь, так как по мнению судьи, Гозман, недавно лежавший в больнице, «выздоровел и может отбывать наказание», рассказал адвокат.

Ранее оппозиционера уже арестовывали на 15 суток, также за публичное отождествлении СССР с нацистской Германией в соцсетях. Гозман вышел из спецприёмника 13 сентября и сразу был задержан, сообщает RT.

