Адвокат: суд снова арестовал политика Гозмана* на 15 суток
Адвокат признанного в РФ СМИ-иноагентом политика Леонида Гозмана Михаил Бирюков заявил, что его клиента снова арестовали на 15 суток, сообщает ТАСС.
По его словам, его признали виновным в публичном отождествлении СССР с нацистской Германией, поводом для протокола стал пост в «Живом журнале» 2013 года.
Бирюков добавил, что 72-летнего политика отправили в спецприемник несмотря на желчекаменную болезнь, так как по мнению судьи, Гозман, недавно лежавший в больнице, «выздоровел и может отбывать наказание», рассказал адвокат.
Ранее оппозиционера уже арестовывали на 15 суток, также за публичное отождествлении СССР с нацистской Германией в соцсетях. Гозман вышел из спецприёмника 13 сентября и сразу был задержан, сообщает RT.
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