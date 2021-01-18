Адвокат сообщила о месте пребывания Навального

Сообщается, что адвокатов к нему не пускают.

В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Политик был арестован на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево».

На прошлой неделе во ФСИН заявили, что Навальный может быть арестован по прилете на родину. В ведомстве сообщили, что его намерены задержать до решения суда, который может заменить условный срок на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».

Ряд стран призвали Москву освободить оппозиционера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала иностранным политикам «заняться проблемами в собственной стране».

Ранее Захарова также заявила, что Россия получила ответы ФРГ на свои запросы по поводу ситуации с Навальным, но назвала их бессодержательными, передает телеканал «360».

