Адвокат сообщила о месте пребывания Навального
Задержанный накануне в аэропорту «Шереметьево» оппозиционный политик Алексей Навальный, находится в настоящее время находится во втором отделении полиции управления МВД России по городу Химки. Об этом сообщила СМИ его адвокат Ольга Михайлова.
Сообщается, что адвокатов к нему не пускают.
В воскресенье, 17 января, Алексей Навальный прилетел в Москву из Германии, где проходил лечение после предполагаемого отравления. Политик был арестован на паспортном контроле в аэропорту «Шереметьево».
На прошлой неделе во ФСИН заявили, что Навальный может быть арестован по прилете на родину. В ведомстве сообщили, что его намерены задержать до решения суда, который может заменить условный срок на реальный по делу о хищениях у компании «Ив Роше».
Ряд стран призвали Москву освободить оппозиционера. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала иностранным политикам «заняться проблемами в собственной стране».
Ранее Захарова также заявила, что Россия получила ответы ФРГ на свои запросы по поводу ситуации с Навальным, но назвала их бессодержательными, передает телеканал «360».
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