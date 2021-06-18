Адвокат Протасевича опровергла информацию о контактах с представителями ЛНР

Задержанный в Белоруссии журналист и оппозиционер Роман Протасевич не контактировал с представителями самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Протасевича Инессу Оленскую.

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По словам Оленской, Протасевич "вообще не понял", почему его спрашивали о контактах с представителями ЛНР. Оленская ранее в пятницу провела встречу со своим подзащитным. Она заявила, что не получила от него "никаких жалоб".

При этом разглашать сведения о проводимых с Протасевичем следственных действиях Оленская не может из-за подписки о неразглашении. Ранее генпрокурор ЛНР заявил, что Протасевич якобы дал признательные показания о своих преступлениях в Донбассе.

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ФОТО: скриншот / Youtube.com
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