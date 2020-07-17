Адвокат не одобрил идею штрафовать чиновников за неграмотность
Губернатор Курской области Роман Старовойт объявил подчиненным, что будет лишать их квартальной премии за орфографические ошибки.
Адвокат Павел Астахов в эфире НСН отметил, что повышать уровень грамотности следует на личном примере, а не при помощи штрафов.
«Еще в советские времена ходила байка про то, как был расстрелян главный редактор газеты «Правда». Он не заметил пропущенной буквы «л» в праздничном выпуске газеты в словосочетании «верховный главнокомандующий». Слава богу, те жуткие времена прошли, поэтому не стоит пугать людей наказанием за ошибки, а лучше добиваться повышение грамотности личным примером», – сказал он.
Кроме того, адвокат Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН допустил дальнейшее повышение НДФЛ для всех россиян.
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