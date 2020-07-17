Адвокат не одобрил идею штрафовать чиновников за неграмотность

«Еще в советские времена ходила байка про то, как был расстрелян главный редактор газеты «Правда». Он не заметил пропущенной буквы «л» в праздничном выпуске газеты в словосочетании «верховный главнокомандующий». Слава богу, те жуткие времена прошли, поэтому не стоит пугать людей наказанием за ошибки, а лучше добиваться повышение грамотности личным примером», – сказал он.

Кроме того, адвокат Павел Астахов в эксклюзивном интервью НСН допустил дальнейшее повышение НДФЛ для всех россиян.

