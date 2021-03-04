Адвокат Навального сообщил, как долго он будет находиться в СИЗО

Российский политик Алексей Навальный будет находится в следственном изоляторе №3 «Кольчугино» во Владимирской области до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По ее словам, ранее суд объединил этот приговор с решением о переводе политика с условного на реальный срок лишения свободы.

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Как отметил юрист, оппозиционер находится в бодром расположении духа и чувствует себя нормально.

Ранее адвокат политика Вадим Кобзев сообщил в Twitter, что оппозиционер вместе с еще двумя заключенными содержится в карантинной камере. Защитник отметил, что Навальный «в полной изоляции», не получает писем, а в камере есть только телевизор.

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ФОТО: mos-gorsud.ru
ТЕГИ:ОппозицияСИЗОАлексей Навальный
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