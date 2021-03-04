Адвокат Навального сообщил, как долго он будет находиться в СИЗО

Российский политик Алексей Навальный будет находится в следственном изоляторе №3 «Кольчугино» во Владимирской области до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.

По ее словам, ранее суд объединил этот приговор с решением о переводе политика с условного на реальный срок лишения свободы.