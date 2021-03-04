Адвокат Навального сообщил, как долго он будет находиться в СИЗО
Российский политик Алексей Навальный будет находится в следственном изоляторе №3 «Кольчугино» во Владимирской области до вступления в силу приговора по делу о клевете на ветерана, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Ольгу Михайлову.
По ее словам, ранее суд объединил этот приговор с решением о переводе политика с условного на реальный срок лишения свободы.
Как отметил юрист, оппозиционер находится в бодром расположении духа и чувствует себя нормально.
Ранее адвокат политика Вадим Кобзев сообщил в Twitter, что оппозиционер вместе с еще двумя заключенными содержится в карантинной камере. Защитник отметил, что Навальный «в полной изоляции», не получает писем, а в камере есть только телевизор.
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