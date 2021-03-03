Песков призвал США и ЕС предоставить доказательства якобы отравления Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения США о том, что Алексей Навальный был якобы отравлен российскими спецслужбами, являются бездоказательными и возмутительными, сообщает ТАСС.

Комментируя санкции ЕС и США в отношении граждан и компаний России представитель Кремля отметил, что если действительно имеются доказательства для раскрытия дела, то американским коллегам следует их представить.

«Если у американских коллег есть какие-то конкретные доводы, то, наверное, в интересах раскрытия обстоятельств американские коллеги должны поделиться этими доводами с нами", - сказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что если США и Евросоюз сознательно укрывают «имеющиеся у них доводы и доказательства", то это говорит о том, что они либо «намеренно скрывают истинную подоплеку всей истории", либо «намеренно чинят препятствия на пути установления истины".

Ранее Песков заявил, что санкции, которые Брюссель и Вашингтон ввели в отношении генпрокурора Игоря Краснова, главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и главы Росгвардии Виктора Золотова, «существенно вредят и без того находящимся в плачевном состоянии отношениям с США и ЕС», сообщает RT.

Добавим, что под санкции США также попали глава ФСБ Александр Бортников, первый замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, Государственный НИИ органической химии и технологии (ФГУП «ГосНИИОХТ»), ФГБУ «27 Научный центр» и 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Минобороны.

